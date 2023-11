Úřad ovlivňuje účty za energie. V jeho čele může dojít k zemětřesení

Pro ty by navíc platila nová pravidla. Z pěti let by se prodloužil jejich mandát na sedm a přidala by se také podmínka horní věkové hranice. Členem by se tak mohl stát pouze člověk, který ještě nedosáhl věku 70 let. To by se mohlo dotknout stávajícího člena rady Ladislava Havla, kterému končí mandát 31. prosince letošního roku.