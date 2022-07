72 korun navíc. Netflix začne zpoplatňovat sdílení účtů

Společnost informovala, že bude po předplatitelích z pěti zemí ve Střední a Jižní Americe požadovat, aby platili o 2,99 dolaru (necelých 72 korun) navíc, pokud přidají do svého účtu takzvaný „druhý domov“.

Letos poprvé za více než deset let Netflix oznámil, že se mu snížil počet odběratelů. V úterý by společnost měla oznámit své výsledky za další období, které by podle očekávání měly ukázat další propad počtu předplatitelů.