A co nám zbývá jiného, píší čtenáři o vyplácení peněz na ruku

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o profesích, za které firmy oficiálně nejčastěji nabízejí jen minimální mzdu.

Amálka Křivánková: Bydlím na vesnici, za prací odjíždím do malého města poblíž. Většinou jsou tam soukromí podnikatelé a pokud člověk nedělá v nadnárodní firmě, všichni dostáváme základní mzdu plus doplatek navíc od majitele. Tenhle systém funguje léta. A na důchod to mít vliv bude, bohužel. Ale do velkého města se sice dojíždět dá, ale je to pak na celý den a pokud má člověk rodinu a na vesnici nějaké hospodářství, pak nemůžu po šesté odjet a v pět se vrátit.

Robert Vízner: Ano, u drtivé většiny soukromých stavebních firem je toto běžnou praxí. Krátí se vám výpočet důchodu, ale jste rádi, že nemusíte v šedesáti na pracák a že to někde do toho důchodu už doklepete.

Monika Matochová: Já za minimální mzdu dělám celý život. V soukromém sektoru na malém městě to ani jinak nejde, pokud chcete pracovat a kvůli dětem nedojíždět bůhvíkam. U nás na malém městě (10 000 obyvatel) máme tři větší firmy. V každé z nich dělník dělá za 18 000 hrubého a v kancelářích 22 000 hrubého. Bokem nedostaneme ani korunu a věřte, kdyby nám to někdo nabízel, vezmeme to! Firmě to uleví (odvody za zaměstnance jsou nehorázné) a nám to pomůže. Není šance to nějak změnit.

Ivan Kopecký: Nejde jenom o důchod, ale i o nemocenskou. Pracoval jsem za minimální mzdu, když byla 9800 Kč, a zbytek na ruku. Přišla nemoc a 60 % není zrovna moc z toho základu. Jste rád, že vůbec zaplatíte nájem.

Miroslav Šilhavý: Toto je velmi známá věc, přesto státní správa a úřady nejsou s to se dokopat to kontrolovat a postihovat. Místo toho se marně snažíme vymýšlet nové předpisy v bláhové naději, že začnou být účinnější než ty stávající. Tyto jevy nejde vyřešit jinak, než kontrolami, místním šetřením a prokazováním daňových úniků. Ale to je pro úředníka práce, na rozdíl od vypsání nějakého šablonového úředního výměru. Tím se práce vykazuje účinněji.

Milan Kolář: V některých oborech to tak jistě je, ale třeba kuchařky ve školách nebo uklízečky normálně nosí domů minimální mzdu. A to je smutné. Kdyby měly ty peníze na ruku, tak budou ještě šťastné. Ale zkuste si s malými dětmi, které jsou často nemocné, najít práci na ranní směnu. Často jsou ženy rády za tu mizerně placenou práci.

Věra Sedláčková: To je bohužel začarovaný kruh. Stát není schopen zatočit s šedou ekonomikou, takže nemá peníze v rozpočtu. Další problém jsou zisky firem odváděné do zahraničí. Proto stát začíná škrtat výdaje jako zběsilý a odskáčou to i ti, kteří se v šedé ekonomice nepohybují. To se děje již více jak 30 let, nedokázala to zatím žádná vláda, všichni vědí, že se to děje, a skutek utek.

Michaela Kocourková: Pracuji v úklidu již 35 let a byť je to neuvěřitelné, cena za úklid se snižuje, a to zejména u státních zakázek, přesto, že cena práce i materiálu roste. Ke státním smlouvám se například již léta nedávají doložky o inflaci. Nechceš? Nech být. V úklidu je velký problém, že prostor na zvýšení mezd není a samozřejmě za tak malé peníze nechce nikdo pracovat. Když má firma cca 150,- za hodinu (přepočet z m2), agentura dostane 130,- Kč/h, tak asi těžko dostane zaměstnanec 180,-/h. Buďto těch 130,-/h nebo agentura cca 110,-/h. Jenom pro ilustraci, dříve se uklízel m2 za 1,40,- až 2,10,-. Dnes je to 0,45,-. Okna se těsně po revoluci myla za 8,-/m2, dnes některé nemocnice za 6,- /m2. Proto malé firmy mají problém a na trhu se jen velmi těžko udrží.

Pavel Kutina: Je to letitý problém. Proto už 12 let pracuji v Německu a celou mzdu do posledního centu mám přiznanou. A to bydlím v Praze – tedy žádné příhraničí. Jen si říkám, jak je možné, že v Německu odvádějí celou mzdu a stále vydělávají a u nás se stále tyto podvody tolerují. A hlavně to toleruje stát, přicházející o nemalé peníze.