Auto schoval do garáže a vytáhl z ní motorku. Na palivu ušetří až polovinu

„Začal jsem tím, že jsem už v březnu vyměnil auto za motorku, a když jedu sám, výrazně tím ušetřím. Na trase Nové Mitrovice – Praha mi to místo zhruba osmi litrů nafty vychází na tři a půl litru benzinu. Musím se ale hodně oblékat, ráno nebývá ani deset stupňů Celsia a to bych za jiných okolností na motorce nejezdil, vytahuji ji až kolem dvacítky,“ popisuje Sedlák.

Další pozornost zaměřili Sedlákovi na úpravu samotného vozu tak, aby měl při jízdě co nejnižší spotřebu. Nejprve doplnili tlak do pneumatik na předepsané hodnoty, protože podhuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu paliva, a vyměnili olej a vzduchové filtry, což má vliv na hladký výkon motoru a opět nižší spotřebu.

V dalším kroku pak vyklidili z auta vše nadbytečné a nechali v něm jen povinnou výbavu. Sami byli překvapeni, co do té doby vozili zbytečně. „Byly to různé krabice, tašky, lísky, nepotřebné nářadí a další nepořádek. Kromě toho, že to na těch kilometrech, co najezdíme, mírně sníží spotřebu, je příjemné, jak tam je nyní čisto,“ pochvaluje si Sedlák.