„Boty budou Češi kupovat dál“. Polský obuvník otevírá obchody

Internetoví prodejci z Polska eobuv.cz a modivo.cz plánují větší expanzi do kamenného retailu ve střední a východní Evropě. Nevynechali Česko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

Konkurence německého Zalanda, About You, ale i českého Zootu otevřela svou první prodejnu před rokem v pražském OC Nový Smíchov. Technologické nadšence tím potěšila, konzervativní zákazníky naopak vyděsila. V prodejně není jediný regál. Zákazníci objednávají oblečení, boty a doplňky z křesla na tabletech a anatomii nohy jim snímá 3D skener.

Během prvního roku oťukávání českého zákazníka se polští manažeři odhodlali k rozšíření netradičního konceptu, který propojuje internetové a fyzické nakupování. Do šesti měsíců otevřou dvě nové pobočky v Liberci a v obchodním centru v Praze. V roce 2023 se otevře první pobočka ve slovenské Bratislavě.

„Plánujeme expanzi do dalších měst. Postupně chceme pokrýt největší krajská města. Po Praze a Liberci se chystáme do Brna, Plzně, Ostravy, Olomouce a Českých Budějovic,“ řekl Bílík v rozhovoru pro SZ Byznys.

Podle něj lidé stále chtějí nakupovat v kamenných obchodech, ale s přesahem do online světa. „Nevidíme to jen na počtu návštěv webu eobuv.cz a prodejen Modivo, ale také z perspektivy celé skupiny CCC, která má v maloobchodu velké zkušenosti,“ dodal.

Nové prodejny budou výrazně menší než obchod v OC Nový Smíchov s rozlohou 1 800 metrů čtverečních. Velikostí by se měly blížit menšímu formátu v Polsku s plochou kolem 500 metrů. Zároveň nebudou mít v zázemí pohyblivou linku, po které zaměstnanci posílají na prodejnu objednané zboží.

Eobuv.cz nabízí přes 125 tisíc položek obuvi a doplňků, jako jsou kabelky, Modivo má dalších 85 tisíc druhů zboží. Skladem v ČR jsou převážně jen bestsellery, většina objednávek se dováží z Polska do druhého dne. Vlastní sklad firma v tuzemsku neplánuje.

Nejnovější výsledky skupiny CCC ukazují, že se na jaře zákazníkům vrátil nákupní apetit. Tržby skupiny Modivo od dubna do června mezičtvrtletně rostly o 23 procent a samostatný prodej módy v rámci stejnojmenné značky se meziročně zdvojnásobil.

Zoot šel levnější cestou „výdejen“ v cizích módních obchodech. Během covidového boomu online nakupování zečtyřnásobil skladové zásoby, ale šéf firmy Milan Polák věří, že se zboží prodá. Důvodem navýšení zásob je expanze do zahraničí, spuštění kolekce pro děti a také zaskladnění nakoupených zásob odcházející francouzské značky Camaieu.

Velmi aktivní jsou na konkurenčním tuzemském trhu německé e-shopy Zalando a About You, které ročně investují stovky milionů eur do marketingu. Zalando však mělo v prvním letošním čtvrtletí provozní ztrátu téměř 52 milionů eur a jeho akcie se za posledních dvanáct měsíců propadly o 66 procent. Jednatel firmy z Berlína Robert Gentz hledá příčiny ve válce na Ukrajině a v neochotě zákazníků nakupovat v této době módu, protože jde o zbytné zboží.