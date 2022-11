Brusel chce zavést sankci, která by mohla Kremlu přihrát spoustu peněz

Západní diplomaté se již před časem dohodli na zastropování cen ruské ropy, jež má vejít v platnost 5. prosince. Jenže to je úroveň, která je v těchto dnech výš, než za jakou se ruská ropa v současné chvíli obchoduje, píše agentura Bloomberg.

V současnosti probíhají dohady o výši cenového stropu, diplomaté tento týden diskutovali o limitu okolo hranice 65 až 70 dolarů za barel. Podle údajů společnosti Argus Media Ltd., která monitoruje ceny komodit, by však cokoliv v tomto rozmezí bylo vysoko nad současnou cenou ruské ropy „Ural“.

Očekává se, že po uvedení zastropování v platnost přijmou stanovený limit všechny země skupiny G7. Kupující, jenž přeplatí limit, by neměl mít přístup k evropským, zejména řeckým, ropným tankerům nebo standardnímu pojištění například pro případ ekologických škod.

Pokud by byl cenový strop nastaven v rozmezí 65 až 70 dolarů, Rusko a jeho zákazníci by mohli získat vyšší prodejní cenu a jistotu přístupu k potřebným plavidlům, kterou v současnosti Rusko nemá.

Zastropování cen by však přirozeně nebylo pro Moskvu úplnou výhrou. Ceny ropy mohou růst i klesat, a pokud se strop stane pevnou součástí trhu, Rusko by mohlo přijít o budoucí výdělky, pokud by ceny ropy vyskočily nad tuto úroveň.