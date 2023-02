Krize? Kde je? Většina průmyslových firem letos očekává zisk

Logicky tak v současné době není zvyšování daní, o kterém se začíná mezi politiky mluvit, nic, po čem by společnosti volaly. Za určitých podmínek by s ním souhlasila pouze třetina podniků. Zároveň podle firem ale záleží na tom, jaké konkrétní daně by se vláda rozhodla zvýšit, v jaké výši a nastavení a co by za to nabídla.

Podle firem by také bylo důležité, zda by případné vyšší daně byly spojené také s jinými, vážně míněnými snahami konsolidovat státní rozpočet. „Firmy si uvědomují, že zvyšování daní by v současné složité situaci jejich podnikání spíše uškodilo, není na to vhodná doba. Místo toho by se stát raději měl podívat na svůj rozpočet a výdaje, abychom věděli, kde je možné něco ušetřit. V první řadě by totiž měl stát začít šetřit sám na sobě, než zavede nějakou daňovou novinku, která firmy i občany zbytečně zatíží, či dokonce zbrzdí do budoucna růst naší ekonomiky jako hlavní zdroj veřejných financí,“ dodává Radek Špicar.