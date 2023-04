Místo lázeňského trojúhelníku bermudský. Část hostů zmizela

Dodává, že i když by síť velmi ráda otevřela stejné kapacity jako před covidem, kvůli nedostatku personálu to nepůjde.

Současnou situaci neovlivňuje jen nedostatek zaměstnanců. Stále totiž chybí část zákazníků. Zejména na západě Čech v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně je to znát. Mnoho lázní totiž bylo navázaných na zahraniční klientelu, která teď chybí. Právě sem totiž před covidem jezdilo 90 procent všech zahraničních návštěvníků lázní.

Jenže Češi jsou jiní a zejména teď volí čím dál kratší pobyty. „Když odhlédnu od komplexní lázeňské péče, tak se pobyty zkracují. Zahraniční klientela, která jezdila, zejména německá, tak jezdí méně. Doplňuje to klientela česká,“ říká Otakar Skala, 2. místostarosta Františkových Lázní s tím, že dnes jsou i domy, kam dříve děti nejezdily vůbec a dnes jsou za rodinu s dětmi rády.

„Klienti jezdí na kratší pobyty. Máme, co se týče počtu, sice více fyzických osob než v roce 2019, ale máme méně klientodnů,“ dodává s tím, že pobyty u nich nezkracují pouze Češi. Zatímco v minulosti arabští zákazníci přijeli až na tři měsíce, teď je to maximálně měsíc. Němci pak tři týdny smrskli do dvou.