Za oteplování může člověk a je to vážný problém, myslí si stále víc Čechů

Vyplývá to z barometru ekologické transformace – průzkumu veřejného mínění mezi 25 tisíci obyvateli 25 zemí světa na pěti kontinentech, který realizovala skupina Veolia ve spolupráci s agenturou Elabe. „Výsledky jsou jasné: zpochybňování změny klimatu již není na pořadu dne,“ dodává k tomu Pavel Míčka, ředitel pro ekologickou transformaci skupiny Veolia pro zónu střední a východní Evropy.

A výsledky průzkumu jsou alarmující. Aktuální klimatický rozvrat vnímá hned 89 procent lidí na celém světě a 68 procent dává znečištění vody, vzduchu či půdy do souvislosti i s onemocněními.

V Česku má navíc už dvacet procent oslovených takový strach z budoucnosti, že jsou připraveni vzdát se dlouhodobých projektů, kam patří třeba i založení rodiny. Jen pro srovnání: v Indii je tato obava ještě větší – tam se bojí pořídit si do klimatické hrozby děti hned 58 procent lidí.

„Mají strach, jestli by své děti nepřivedli do extrémně nestabilního světa, ve kterém by je nečekal dobrý a spokojený život,“ řekla už dříve pro Seznam terapeutka Zdeňka Voštová, která se zaměřuje na problematiku environmentálního žalu a pomáhá klientům trpícím úzkostí a beznadějí kvůli následkům klimatických změn a neudržitelného způsobu života. A takovýchto pacientů přibývá.