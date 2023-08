Český ráj levných cigaret skončil. V Polsku jsou o desítky korun levnější

A trafikanti na hranicích s Polskem tak zažívají těžké časy. V porovnání s předchozími lety zde totiž ztrácejí rapidně zákazníky a jen za poslední rok klesla poptávka dokonce až o desítky procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Dotykačka, která v novém výzkumu porovnala data prodejů za posledních šest let.

„Daň u klasických cigaret za poslední čtyři roky vzrostla v České republice téměř o 40 procent, což se následně propsalo do prudkého růstu cen klasických cigaret na českém trhu. Velká část českých kuřáků se tak začala rozhlížet i za našimi hranicemi, zejména v Polsku, kde jsou cigarety zhruba o 30 procent levnější. Logicky se to tak promítlo do výrazného snížení tržeb českých trafik v polském pohraničí,“ komentuje situaci Tomáš Tesař, manažer komunikace společnosti BAT (British American Tobacco). Zvýšení tuzemských cen podle něj do Polska poslalo také kuřáky z Rakouska a Německa, kteří dříve pro levný tabák jezdili do Česka.