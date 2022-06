ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem Škody JS ohrožené protiruskými sankcemi

ČEZ transakci realizuje ve spolupráci s WOOD & Company, která bude držitelem akcií do schválení obchodu antimonopolními úřady. „Tento postup zajistí, že společnost Škoda JS již nebude ohrožena sankcemi bezprostředně po podpisu smlouvy, nikoliv až poté, kdy antimonopolní úřady dají Skupině ČEZ souhlas s převzetím plné kontroly, jak by to bylo za normálních okolností běžné,“ uvedl Kříž.