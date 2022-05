ČEZ se topí v zisku, ať dá vláda miliardy z dividend podnikatelům, radí Babiš

Na pomoc podnikatelům, kteří se kvůli vysoké inflaci potýkají s rostoucími výrobními náklady a úroky z úvěrů, by vláda měla použít desítky miliard korun z nerozděleného zisku polostátní energetické společnosti ČEZ, prohlásil na celostátní směnu Hospodářské komory v Olomouci předseda hnutí ANO a bývalého premiér Andreje Babiš.

Stát může tímto způsobem získat 60 až 70 miliard korun. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda dividendy ČEZu použije na pomoc občanům, avšak při jejich rozdělování je na místě obezřetnost, aby tento krok nedal další impulz už tak rychle rostoucí inflaci.

Energetická společnost ČEZ, ve které má stát bezmála sedmdesátiprocentní podíl, se podle Babiše „topí v zisku“. „Opakovaně jsem žádal vládu, vezměte si tu dividendu. Je tam 150 miliard korun nerozděleného zisku. To jsou peníze pro státní rozpočet a můžete to dát i podnikatelům,“ uvedl Babiš. Podle něj zisk ČEZu skýtá obrovskou možnost, jak pomoci podnikatelům v době, kdy jim výrazně rostou výrobní náklady i úroky z půjček. „Vláda by měla pomoci podnikatelům se zárukami a měla by si potom promyslet, jestli nepodpoří tedy i úroky,“ řekl Babiš.

Vláda prý má peněz dost

Vláda podle něj nyní disponuje dostatečnými finančními zdroji. „Za první čtyři měsíce má rekordní výběr na DPH, má o 24 miliard korun navíc. ČEZ se topí v zisku a české finance jsou ve skvělé kondici,“ podotkl Babiš, podle kterého vláda také může stanovit maximální ceny pohonných hmot.

Fiala novinářům řekl, že pokud by stát při rozdělování zisku ČEZu nyní postupoval podle Babišových představ, tak inflace „roste do nebe“ a zvýšila by se zadluženost. „To my dělat nemůžeme,“ uvedl Fiala, podle kterého ČEZ navíc není státem vlastněná firma. „Stát má sedmdesátiprocentní podíl, jsou tam menší akcionáři a je to také firma, která je kótovaná na burze. Představa, že přijdu a řeknu, tak teď bereme a rozdělujeme dividendy uprostřed roku, to je představa hodně naivní a nereálná,“ řekl Fiala. Vláda s částí dividend ČEZu, které odpovídají podílu státu, do budoucna počítá. „Budeme s ní nakládat tak, aby se vrátila českým občanům,“ podotkl premiér.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý novinářům řekl, že podnikatelům se obtížně vysvětlují velké zisky ČEZu při současný vysokých cenách energií. „Sám sobě to vysvětlit umím, ale neumím to vysvětlit těm podnikatelům,“ podotkl Dlouhý, podle kterého by vláda měla zužitkovat takřka sedmdesátiprocentní podíl státu v ČEZu. „Jak s těmi penězi naloží, aby to nebylo jenom inflační rozpuštění desítek miliard korun, to je druhá a velmi obtížná otázka,“ upozornil Dlouhý.

Síkela: Průmysl se musí přizpůsobit

Jiný postoj k pomoci firmám ale na sněmu prezentoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Kompenzace pro firmy kvůli vysokým cenám energií podle něj nebudou základem vládní politiky. Mohou podle něj oslabit a zpomalit ochotu průmyslu přizpůsobit se změnám v energetice. Navíc finanční možnosti státu pomáhat jsou omezeny po politice minulé vlády, kterou Síkela označil za rozhazovačnou. Ministr to dnes řekl na celostátním sněmu Hospodářské komory. Dodal, že vláda plánuje vložit do rozvoje energetických úspor a energetických zdrojů mnoho desítek miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu července zveřejní výzvu na energetickou úsporu v podnicích, kde bude připraveno až deset miliard korun.

„Vnímám volání, že průmyslu bude nutné pomoci také napřímo formou kompenzací,“ uvedl dnes Síkela. Přestože na náhradách nechce podporu v energetické krizi stavět, s ministerstvem životního prostředí vzniká podle něj program kompenzací nepřímých nákladů. Energeticky náročným firmám stát bude na podzim vyplácet přes 800 milionů korun na projekty, které povedou k úsporám energií, řekl dále.

V rámci zajištění energetické bezpečnosti a snížení závislosti na dodávkách ropy, plynu či jaderného paliva z Ruska, je třeba podle Síkely klást ještě větší důraz na energetické úspory, energetickou účinnost a rozvoj obnovitelných zdrojů. „To jsou dva základní nástroje, které dokážou posílit odolnost podniků i domácností vůči cenovým výkyvům,“ uvedl.