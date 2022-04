Krteček, chmel a sv. Václav: Tak se na internetu zvěčnili Češi

Bohu trvalo stvořit svět sedm dní, fanoušci sociální sítě Reddit na to měli od tvůrců sítě vyhrazeny dny čtyři. Bylo jich přes šest milionů a každý z nich mohl před několika dny na virtuálním plátně zabarvit každých pět minut jeden pixel, ale to i ty už jednou vybarvené. Aby tedy vznikl kompaktní obrázek s jednou ideou, museli se mezi sebou domluvit, co má tedy cenu být „zvěčněno“.