Expobank se mění na Max banku. Mladé střadatele chce nalákat na vysoký úrok

Tuzemský bankovní ústav Expobank CZ mění svou podobu. Malá banka se zhruba 16 tisíci klienty, která se původně jmenovala InterBank, později Bawag a po převzetí sítě LBBW se v roce 2014 přejmenovala na Expobank, má chuť rychle růst. Její ambice ztělesňuje nové jméno, které bude od zítřka nosit – Max banka.

„V příštím roce bychom chtěli mít 20 až 30 tisíc klientů,“ říká předseda představenstva Expobank CZ Jan Winkler. Pro banku s kapitálem dvě miliardy korun a bilanční sumou 14 miliard korun to má být co do počtu zákazníků po odečtení firemní klientely ve výši čtyř tisíc podniků více než dvojnásobný růst.

Nové klienty chce banka přilákat na atraktivní úročení vkladů ve výši 6,01 procenta ročně bez omezení výše vkladu a dalších podmínek, roční termínovaný vklad bude úročen 6,11 procenta.

Foto: Banka Creditas Banka Creditas koupila Expobank. Oba peněžní ústavy by se v budoucnosti měly spojit v jeden.

Pro srovnání: Například Česká spořitelna nabízí od října na spořicím účtu pět procent ročně při pravidelných investicích do jiných produktů aspoň ve výši 300 korun měsíčně, ČSOB nabízí procento ročně do výše vkladu jeden milion korun, Raiffeisenbank 5,5 procenta do výše vkladu půl milionu korun a Trinity Bank 5,58 procenta do výše vkladu 400 tisíc korun.

„Spořicí účet je určený novým i současným klientům. Sazba se vztahuje na celý zůstatek a spořicí účet si můžou klienti založit on-line ve svém internetovém bankovnictví,“ uvedl Winkler. Jak dlouho bude banka takovéto zhodnocení nabízet, záleží podle něj na hlavní úrokové sazbě, kterou stanovuje ČNB. „V okamžiku, kdy bude tato sazba snížena, budou muset snížit banky úroky na spořicích účtech,“ doplnil.

Max banka, která po Expobank převezme jednu pobočku v Praze (Creditas však klientům Max banky umožní navštěvovat také její pobočky), bude čistě onlinovým peněžním ústavem, který se chce zaměřit na mladé zákazníky, pro něž je pohyb v digitálním prostředí samozřejmostí.

Foto: Banka Creditas Max banka bude sázet na výrazné jednoduché barvy.

„Chceme maximálně využít pokročilých technologií a udělat z Max banky moderní on-line banku pro retailové klienty, kteří v ní najdou běžné účty, spořicí produkty i jednoduché on-line hypotéky a spotřebitelské úvěry, které dosud byly v nabídce jen ve formě refinancování,“ uvedl předseda představenstva banky Creditas Vladimír Hořejší.

Na mladé lidi má také „zabírat“ nové jednoduché logo, které využívá výrazné barevné kombinace modré, zelené a fialové barvy a budou se s ním potkávat na monitoru a později i obrazovce mobilu. Mobilní aplikaci však banka teprve vyvíjí a chce ji nabídnout v příštím roce.

Samotný ústav Creditas obhospodařující s kapitálem ve výši šesti miliard korun 170 tisíc klientů, jenž dosud nabízel produkty jak firemním, tak retailovým klientům (hlavně drobným střadatelům využívajícím vyšší úrok proti průměru na trhu), se nově bude soustředit hlavně na korporátní zákazníky. Pod svá křídla si tak převezme firemní klientelu Expobank. Pro stávající klienty banky Creditas se ale nic nemění.

Každá banka se tak bude specializovat na jinou část trhu za využití úspor z rozsahu spočívajících v úspoře nákladů na plnění regulatorních povinností, společných nákladů na IT a snížení provozních nákladů na pořizování většího objemu úvěrů.

„Malé banky (jako je Expobank) mají obrovskou výhodu v tom, že jsou ze své podstaty rychlejší a inovativnější, ale v růstu jim naopak brání vysoké náklady na regulaci. My se o ty náklady podělíme, budeme sdílet tým velmi kvalifikovaných zaměstnanců, které je nyní velmi těžké získat, a můžeme doplňovat své produkty, což je velmi zajímavé,“ pochvaluje si spolupráci obou ústavů Hořejší.

Propojení Creditas a nové Max banky pak podle něj skupině umožní dobře se soustředit na dvě hlavní odnože bankovního byznysu – firmy a drobné klienty.

Foto: Banka Creditas Creditas, nový vlastník Expobank a nově Max banky, chce maximálně využít synergie obou peněžních ústavů.

„Každý segment je jiný a vyžaduje jiné řízení. Firemní klientela představuje velký objem peněz a individuálnější přístup, rozhodování v retailu je o nižším objemu peněz rozprostřeném mezi velké množství klientů a řízení se děje více na základě statistik. Velmi zjednodušeně to lze přirovnat tomu, že z principu jiný servis potřebuje například jaguár a jiný škodovka,“ přibližuje zacílení Creditas a Max banky předseda představenstva Creditas Hořejší.