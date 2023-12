Facebook zašifruje zprávy. Usnadní to posílaní dětského porna, varuje úřad

Mateřská společnost Meta, pod kterou patří v Česku velice populární Facebook i Messenger, zavádí automatické koncové šifrování korespondence. Společnost to ohlásila minulý týden. Odborníci na technologie podle webu NBC News tento krok vítají, jelikož přidává „další vrstvu ochrany digitální komunikace“.

Koncové šifrování (někdy také známé například jako zmíněné end-to-end či E2EE) funguje tak, že se při odeslání zprávy vytvoří unikátní kód na zařízení odesílatele a příjemce. Samotná zpráva je šifrovaná, a pokud by ji zachytila třetí strana, nedokáže ji přečíst. Zpráva se opět „rozbalí“ až u příjemce na zařízení. S každou zprávou technologie vytváří nový kód. V praxi by tak zprávy nemohl číst ani samotný poskytovatel platformy – právě americký technologický gigant Meta. Na stejném principu funguje například i populární aplikace Signal, kterou vlastní nadace The Signal Foundation. Ta je navržena tak, aby neshromažďovala ani neukládala citlivé informace.