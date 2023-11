Firmy šly za Fialou kvůli drahé elektřině, mají šanci vyhádat slevu

Zvedání poplatků za elektřinu možná nebude pro některé zákazníky tak velké, jak to doposud vypadalo. Průmysl bojuje za to, aby stát vzal v úvahu energetickou náročnost některých provozů a přispěl na proud z rozpočtu. A má šanci uspět.

„Vnímám to tak, že snaha je a že by se nějaká kompromisní varianta mohla najít,“ řekl SZ Byznys prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj po úterním jednání, kam vedle premiéra Petra Fialy dorazili ještě tři další členové vlády.

Průmyslníkům vadí hlavně to, že vláda pro příští rok mění princip příspěvků na zelenou elektřinu. Letos je stát vzal na sebe, od ledna se mělo vše vrátit do starých kolejí. Po firmách se však chce, aby platily víc než dříve – a právě tomu se jejich zástupci snaží na poslední chvíli zabránit.

V navýšení je už zmíněné znovuzavedení zeleného poplatku a pak další státem hlídané platby, vybírané proto, aby rozvodná síť mohla spolehlivě fungovat. Sem patří platby pro distributory, poplatky za udržování páteřní sítě, náhrady fyzikálních ztrát v síti nebo peníze pro vybrané elektrárny za to, že jsou držené v pohotovostním režimu podle potřeb státu. Všechny tyto platby letos stát dotuje – a příští rok přestane, což zvedne nároky na spotřebitele.

Většina ministrů před zveřejněním tabulek ERÚ uklidňovala veřejnost tím, že jinde – v ceně za samotnou elektřinu, která tvoří většinu faktur – náklady klesnou. A že se oba protisměrné pohyby navzájem vyruší. To se u standardních zákazníků skutečně stane, mnozí dosud platí stropovou cenu 6050 Kč/MWh včetně DPH a ceníky pro příští rok vesměs začínají čtyřkou.

U firem dal ERÚ za pravdu stížnostem, že regulovaná část faktur by mohla proti letošku vyskočit násobně. To by velkým podnikům, jako jsou hutě, chemičky nebo průmyslové továrny, zvedlo náklady v řádech stovek milionů korun.