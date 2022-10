Fixace končí stovkám tisíc lidí. Cenový strop jich ale budou platit miliony

„V období do konce letošního roku skončí fixace ceny elektřiny téměř 10 procentům zákazníků,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková. Pro srovnání, pokud by tito zákazníci měli platit i po 1. lednu podle posledního ceníku, vyšla by MWh elektřiny v sazbě D02d na 14 164 Kč, u plynu 5 660 Kč včetně DPH.