Na Nový rok 2023 čeká více než milion Čechů energetická rána

Odběratelé elektřiny a plynu byli z předchozích let zvyklí na poměrně nízké ceny. Nyní se situace obrátila a zákazníci, kterým zrovna končí fixace, se obávají mnohonásobného zdražení.

U největšího dodavatele elektřiny u nás, kterým je ČEZ Prodej, končí většině zákazníkům fixace až v průběhu let 2023 a 2024. „Je to dobrá zpráva, protože budou moci delší dobu využívat výhodnějších cen,“ říká mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Do konce letošního roku však fixace na jeden až tři roky vyprší zhruba 10 procentům odběratelů elektřiny, což u ČEZ, který dodává přesně na 2 705 662 odběrných míst, odpovídá více než 270 tisícům zákazníků.

Přechod na nové ceníky do konce roku se týká téměř obdobného počtu zákazníků u největšího dodavatele plynu innogy. Z 1 153 876 odběratelů končí fixace cen zemního plynu zhruba 200 tisícům z nich.

„Našim věrným zákazníkům, kterým končí smlouvy, nabízíme v rámci prolongace výrazně výhodnější podmínky, a to opět díky tzv. forwardovým nákupům,“ říká mluvčí innogy Pavel Grochál.

U tříletého produktu s fixací Optimal u innogy se ceník plynu pro nové zákazníky naposledy měnil 26. srpna na 5 784,83 Kč s DPH na první rok, druhý rok by zákazníci platili 6 510 Kč za MWh a třetí 6 414 Kč za MWh s DPH při spotřebě do 1,89 MWh ročně. Dodavatel od července vydává ceníky pro nově příchozí každý týden.

„V letošním roce skončila nebo skončí fixace zhruba 100 tisícům zákazníků. Našim stálým zákazníkům v současné chvíli fixované produkty nenabízíme, protože by pro ně byly méně výhodné,“ uvádí mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

ČEZ dodává plyn 569 870 odběrným místům a podle Gazdíka přibližně 15 procentům z nich končí zafixované ceny do konce roku. To odpovídá zhruba 85 480 domácnostem.

Velká část odběratelů má však sjednané i produkty na dobu neurčitou. Do těchto produktů dodavatelé nakupují elektřinu průběžně a zdražení pro zákazníky není tak výrazné jako u klientů, kteří přecházejí po několika letech z fixace na novou smlouvu.

„Tyto ceníky pro naše zákazníky zachováme, co nejdéle to bude možné. Důvodem těchto výhodných cen je, že jsme pro tyto zákazníky nakupovali elektřinu v loňském roce, kdy byly ceny výrazně nižší, protože se do nich ještě plně nepromítalo chování Ruska,“ popisuje Gazdík.