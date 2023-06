Kalousek: Skutečný schodek je o 65 miliard vyšší, vládní návrh byl nereálný

Deficit státního rozpočtu láme rekordy. Květnový schodek přes 271 miliard přiměl premiéra Petra Fialu (ODS) v neděli znovu přiznat, že schodek státního rozpočtu se „nevyvíjí dobře“. Vláda spoléhá na to, že se v krátké době „příjmy ještě objeví“.

Vláda plánuje začít šetřit ještě letos, konkrétně by mělo jít o opatření vedoucí k úspoře 20 miliard. Loni byl ve stejném období schodek 189,3 miliardy korun.

Jenže podle Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí a nyní místopředsedy Správní rady VZP, byl i tak vysoký deficit státního rozpočtu nereálný už v okamžiku svého schválení a vláda by měla výdaje snižovat co nejrychleji. „Běží čas, nevím, jestli se to všechno dá stihnout,“ uvedl Miroslav Kalousek v diskuzi v ČT.