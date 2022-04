Krize přijde během dvou měsíců, říká šéf strojírenského holdingu

Zatím jedou naplno. Nejpozději během dvou měsíců však počítá strojírenský holding z jihu Čech Motor Jikov, že přijdou potíže. „Zmenší se objednávky a co je horší, výroba nepojede kontinuálně,“ odhaduje spolumajitel Miroslav Dvořák.

Situaci výrazně komplikuje nedostatek papíru na obalové materiály. Problém je sehnat hliník nebo železo. Symbolem toho, že covidová krize stále trvá, je pak lockdown v čínské Šanghaji, jednom z největších producentů čipů na světě, říká v rozhovoru pro SZ Byznys.

Tím výčet negativních vlivů na tuzemskou průmyslovou výrobu nekončí. Náklady podnikatelům letos vzrostly o desítky procent, hlásí Hospodářská komora. Dodavatelské kanály celkově ještě zhoršila válka na Ukrajině. A tahounu domácího průmyslu, automobilovému sektoru, slábne dech. Výroba osobních aut v zemi v prvním čtvrtletí klesla o bezmála 20 procent. To je velký problém nejen pro samotné automobilky, ale také pro firmy, které pro ně dodávají součástky.

„Covidová krize nastartovala v březnu 2020, kdy se zavíraly fabriky. V současné době je pravdou, že březen roku 2022 je ve výrobě aut v Česku na stejné hodnotě krizového roku 2020,“ říká Miroslav Dvořák, který je také viceprezidentem sdružení AutoSAP. Výhodou jeho vlastního podnikání je tak v tuto chvíli to, že většinu produkce exportují.

Jak z toho ven? „Číslo jedna, o čem s vládou diskutujeme, je dokončit kurzarbeit“ říká Miroslav Dvořák.

Na kolik procent momentálně jede vaše výroba?

Je to paradoxní, ale momentálně jedeme na 100 procent. My se porovnáváme s rokem 2021, který se nám zdál, že už je vcelku normální, a nebo s rokem 2019, který byl rokem úplně normálním. Takže v současné době jedeme na 100 procent, ale je třeba říct, že my trochu jdeme za našimi odběrateli, tedy výrobci aut. A tam cítím, že už začíná být určitá krize, z důvodů, jako je covid, jako je nedostatek čipů, a myslím si, že k nám to dojde později. Jsem pesimista a myslím, že to přijde do měsíce dvou, kdy budeme objemy snižovat.

Tedy zmenší se objednávky?

Zmenší se objednávky a co je ještě horší, ta výroba nejede kontinuálně. Tedy jak mají suroviny naši odběratelé, tak podle toho objednávají. Takže my máme sice výhledy rovnoměrné, je to nějaký tříměsíční výhled, a prostě se nám to týdně různě propadá a musíme na to reagovat.

Většina firem si stěžuje na problémy s dodávkami materiálů a komponentů. Co nejvíce chybí vám?

Když nebudu mluvit o ceně, protože ta se hýbe, tak začíná být složitá situace v oblasti hliníku, máme dvě slévárny hliníku a tvárné a šedé litiny, a v oblasti železa. Problém jsou paradoxně také obalové materiály. Jednoduše řečeno není papír.

Co s tím můžete dělat?

U surovin, jako je hliník, hledáme jiné dodavatele, díváme se do jiných netradičních zemí, u obalové techniky hledáme jiný způsob balení, ale pochopitelně se musíme domluvit s našimi odběrateli, protože my máme 80 procent exportu a ty věci jsou speciálně zabalené.

Co tedy u vás může nahradit papír?

Víceméně nějaké dřevěné boxy s nějakými výstelkami, ale je to všechno složité.

A i dražší předpokládám?

Samozřejmě.

Jak jste sám řekl, krize přijde během pár měsíců. Co se tedy stane? A jak se na ni můžete připravit?

My to cítíme tak, že krize, která tady byla, říkali jsme jí covidová, tak ona stále pokračuje, jen se už možná bude jmenovat jinak, i přesto, že covidová částečně stále je. Ke covidové krizi se přidaly čipy, jejich nedostatek trvá dál, protože víte, a to už jsme znovu u covidu, je zavřená Šanghaj, to je jeden z největších výrobců čipů.

Zrovna dnes jsme se o tom bavili, covidová krize nastartovala v březnu 2020, kdy se zavíraly fabriky a v současné době je pravdou, že březen roku 2022 je na stejné hodnotě krizového roku 2020. Bavíme se o České republice, o výrobě aut v České republice.

Budou uzávěry v Číně znamenat, že se znovu prodlouží dodávky?

Víceméně ano.

A máte spočítáno, kolik vás covid stál?

To je složité říct, ale když to vezmu na objemu výroby nebo na objemu tržeb, tak je to nějakých 20 procent, 300, 400 milionů. My jsme fabrika, která se pohybuje kolem dvou miliard v tržbách. Byla tam částečná pomoc státu, co se týká lidí. Covid mě pochopitelně stál lidi, protože v té době nebyla pro lidi práce a někteří odešli.

Výkonnost českého automotive klesá, dokládají to i poslední čísla. Výroba osobních aut v zemi v prvním čtvrtletí klesla o bezmála 20 procent. Jak moc alarmující toto číslo je?

Je pravdou, že se v Česku vyrábí nějakých 1,3 nebo 1,5 milionu aut, je to pro hospodářství významná věc. Ale konkrétně pro nás jako dodavatele to takový význam nemá, protože, zase se vracím k našim 80 procentům exportu. Ale to se díváme na jednu firmu. Přesto tu jsou přímí dodavatelé do Škodovky a pro ty to význam a dopad určitě má.

Jak hodnotíte přístup státu v tuto chvíli?

Nebudu se vracet k tomu, když řešil stát covid. I on byl v situaci, kdy takovou situaci předtím neřešil, neuměl ji. Co se týká současné doby, my jednáme se všemi ministry včetně pana předsedy vlády. Naším zájmem je vrátit se ke kurzarbeitu, udělat finální přípravu tak, aby byl připraven, aby byly nastaveny podmínky, jak by mohl být kurzarbeit použit. To je pro nás číslo jedna, o čem dnes s vládou diskutujeme.

Pak když se podíváme na automobilový průmysl jako takový, tam žádáme o podporu nízkoemisních aut, protože to stojí spousty peněz, ať jsou to e-mobily, hybridy, vodíková auta, auta na CNG, LPG, takže tam jsme našli nějakou platformu pomoci. Domluvili jsme se na tom, že stát nemá zájem, a já tomu i rozumím, podporovat finančně, že by každý člověk dostal x tisíc na auto, ale chce pomoci daňově.