Český kryptoměnový mág se před tragickou smrtí zkoušel odstřihnout od parťáků

Poslední období života odborníka na kryptoměny Tomáše Smetky se neslo ve znamení plánů do budoucnosti. Pracoval na novém mezinárodním projektu, který měl kombinovat kryptoměny s využitím umělé inteligence. Pak ale v pražském Karlíně vypadl z balkonu. Policie nyní rozhoduje o stížnosti proti výsledku vyšetřování, že to byla nešťastná náhoda.

Poslední období života bylo pro Tomáše Smetku hektické. Řešil totiž rozchod s bývalými byznysovými partnery ze skupiny okolo společnosti Refork.

Smetka byl pro Refork dlouho klíčovou postavou. Byl to právě tento programátor, který vytvořil celou architekturu okolo tokenu EFK, jenž sloužil k financování Reforku. Následně pro Refork vytvářel i virtuální svět (metaverzum). Ten se měl stát dalším zdrojem financování Reforku. Refork označil Smetkovu smrt za jednu z příčin svých současných problémů.

„Nešťastné úmrtí Tomáše Smetky zásadně a negativně ovlivnilo chod naší společnosti. Tomáš Smetka byl pro nás klíčovým partnerem a jeho ztráta měla na naši firmu hluboký dopad, ze kterého se stále vzpamatováváme,“ uvedla firma ve vyjádření pro SZ Byznys.

Smetka po určitou dobu dokonce vystupoval jako IT ředitel Reforku. Do března 2023 byl i jednatelem firmy LB world patřící do skupiny okolo Reforku.

Právě v první polovině roku 2023 se ale vztahy Reforku a Tomáše Smetky rozklížily. Důvodem byly peníze, které Refork poskytl na vývoj metaverza. Právě vývoj tohoto virtuálního světa se zadrhl. Podle zdrojů blízkých Smetkovi za to však mohly spolupracující firmy, jež nedodaly, co měly.

Na vývoji metaverza spolupracoval Smetka se společností Invest Digitally. Tu většinově ovládá podnikatel Jiří Fiala. Několik zdrojů blízkých Smetkovi uvedlo, že představitelé Invest Digitally mají zároveň blízko k lidem z Reforku. Na otázky redakce ohledně spolupráce se Smetkou Fiala nereagoval.

O co jde v případu startupu Refork Ekologický startup Refork se přibližně od roku 2018 zabývá byznysem s biologicky rozložitelnými jednorázovými příbory a brčky. Kapitál na svůj rozvoj firma získávala prostřednictvím tokenů EFK. Tokeny jsou digitální investiční nástroj, nepodléhá žádné kontrole a regulaci, a je proto obecně velmi rizikový.

Celkem Refork získal zhruba od 2500 lidí kolem 160 milionů korun. V roce 2023 se však hodnota tokenu EFK propadla téměř na nulu a od té doby se nezměnila. Refork slibuje, že hodnotu tokenů zvedne pomocí budoucích zisků. Zatím ale firma stále prodělává, nedaří se jí ani prosadit se na trhu. Refork z toho viní nekalou konkurenci. Do zisku se má firma podle svých plánů dostat v roce 2025.

Vlastnická struktura Reforku není zcela průhledná. Mezi investory patří realitní skupiny BICZ, jež však ze startupu odchází. Redakce SZ Byznys zjistila, že mezi významné osoby v pozadí Reforku patří také podnikatel Daniel Rudzan, jenž je obviněn z miliardových daňových podvodů. Rudzan však zatím pravomocně odsouzen nebyl a tvrdí, že se ničeho nedopustil.

Podle Reforku se Smetka neměl k vrácení peněz, které firmy okolo Reforku do Smetkova projektu vložily.

„I když splatnosti některých zápůjček již uplynuly, byla z naší strany snaha se domluvit. Tomáš Smetka však nereagoval na telefonáty ani zprávy,“ sdělil Refork.

Reálnou povahu závazků Smetkovy firmy Deinceps peritum vůči bývalým partnerům ale lidé blízcí Smetkovi zpochybňují. A zároveň vyjadřují pochybnost nad tím, zda Smetka své dluhy uznal dobrovolně. Rozchod Smetky a Reforku totiž podle těchto svědectví nebyl přátelský. Smetka byl v té době podle lidí, kteří ho dobře znali, pod velkým tlakem, čelil výhrůžkám a několikrát byl i napaden.

Situace zašla až tak daleko, že Smetka na podzim 2023 najal pomocníky ze Slovenska, kteří vystupují jako soukromí detektivové. Měli mu pomoci vyřešit konflikty s bývalými parťáky z Reforku a dalšími aktéry.

Zmíněnou detektivní firmou byla Artehita řízená a vlastněná Victorem Aliquisem. Ze Slovenska pocházející aktér vystupuje jako specialista na řešení konfliktních byznysových situací včetně kryptoměn.

Smetka měl lidsky i byznysově blízko ke kryptoměnovému podnikateli Václavu Hollerovi ze společnosti Cryfin. Podle dostupných informací to byl právě Holler, kdo Aliquise ke Smetkovi přivedl, aby programátorovi pomohl vyřešit konflikty s byznysovými partnery.

„Postupně jsme se dostali do fáze, kdy jsem Tomášovi dělal bezpečáka,“ řekl v rozhovoru pro SZ Byznys Victor Aliquis.

Nový jednatel

Spolupráce Smetky a Aliquise se naplno rozběhla v říjnu 2023. Na konci listopadu 2023 se Aliquis dokonce stal jednatelem Smetkovy firmy Deinceps peritum. Bylo to jen týden před Smetkovou smrtí.

„Bylo to z bezpečnostních důvodů. Dohoda byla taková, že všem nepřátelům dáme jasně najevo, že tam už Tomáš Smetka není, a že to odteď budu řešit já a budu řešit všechny tlaky, které tam existovaly. A v předmětu činnosti jasně uvidí, jaký je můj mandát. Navíc jsem byl jednatel, ne majitel,“ řekl v rozhovoru pro SZ Byznys Victor Aliquis na otázku, jak a proč se stal jednatelem Smetkovy firmy Deinceps peritum.

„Smlouva, kterou mi dal Tomáš Smetka podepsat, je velmi tvrdá. Nemohl jsem nic udělat bez jeho souhlasu. Ve smlouvě například bylo, že mohu dostat velkou pokutu za to, když nesplním Tomášův příkaz,“ uvedl dále Aliquis ke smlouvě, kterou redakce pročetla.

Angažmá Aliquise mělo Smetku osvobodit od konfliktů s bývalými parťáky a zároveň mu rozvázat ruce k novému byznysu. Tím měl být mezinárodní projekt kombinující vývoj nástrojů využívajících umělou inteligenci s kryptoměnovým podnikáním nazvaný Pandai.io. Právě na tomto projektu podle informací SZ Byznys spolupracoval Tomáš Smetka s Václavem Hollerem ze společnosti Cryfin.

Aliquis podle svých slov Smetku od spolupráce s Hollerem zrazoval. A to hlavně kvůli obvinění z podvodu, kterému Holler čelí v souvislosti s podnikáním jeho Cryfinu. Naopak Holler v současnosti tvrdí, že varoval Smetku před vtáhnutím Aliquise na pozici jednatele Smetkovy firmy Deinceps peritum.

O co jde v kauze Cryfin Společnost Cryfin založil podnikatel Václav Holler. Firma vybírala od investorů peníze za účelem jejich zhodnocení prostřednictvím kryptoměn.

V březnu 2022 ale do kanceláří Cryfinu vpadla policie. Důvodem bylo podezření, že byznys firmy je jen podvodné letadlo. V roce 2023 pak Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila Hollera a další osoby z podvodu a praní špinavých peněz.

Podle závěrů detektivů měla celkem 564 lidem a firmám vzniknout škoda ve výši 1,1 miliardy korun.

Holler jakoukoliv vinu odmítá. Tvrdí, že má dostatek prostředků na to, aby investorům peníze vrátil. Problém je podle něj jen v tom, že peníze blokuje policie.

Václav Holler zároveň čelí osobní insolvenci. V rámci insolvenčního řízení sdělil, že je pod silným tlakem věřitelů a opakovaně čelí i fyzickému násilí.

Kromě Hollera a Aliquise spolupracoval Smetka v posledním období svého života také s podnikatelem Viktorem Hajíčkem. Smetka Hajíčkovi pomáhal s rozjezdem jeho vlastního tokenového projektu. Po Smetkově smrti Hajíček oznámil, že jeho projekt právě kvůli Smetkově tragédii končí.

Jedním z účastníků setkání na sešlosti v bytě u Tomáše Smetky, v jejímž závěru Smetka vypadl z balkonu, byl právě Hajíček. Setkání se účastnil také Holler. Ten však během noci ještě před tragickou událostí odešel.

Smrt Tomáše Smetky vyšetřovala policie. Dospěla k závěru, že to byla nešťastná náhoda po požití alkoholu a drog.

Soukromé šetření

Redakce SZ Byznys má k dispozici rovněž zprávu, kterou na základě svého soukromého vyšetřování vypracoval Victor Aliquis, respektive jeho společnost Artehita. Šetřením v této věci pověřila Aliquise podle informací SZ Byznys Smetkova rodina.

„Je vyloučeno, že by smrt Tomáše Smetky mohla být způsobena sebevraždou. Je vyloučeno, že by se mohlo jednat o nešťastný pád a přepadení přes skleněné balkonové zábradlí,“ stojí ve zprávě vypracované Aliquisem.

Aliquis zároveň ve své zprávě uvedl, že jediným vysvětlením Smetkovy smrti je úmyslné zavinění a že hlavním podezřelým je Viktor Hajíček, který byl v době Smetkovy smrti u něj v bytě.

Foto: Seznam Zprávy Vazby okolo Tomáše Smetky.

„Uvedená tvrzení nejsou pravdivá. Mohu se odkazovat pouze na výsledky vyšetřování, které nejsou ovlivněny osobními názory, zvláště těch, kteří mají ve věci vlastní zájmy. Pokud odhlédneme od osobní a lidské stránky, smrt Tomáše Smetky podnikatelsky poškodila moji firmu, jak ztrátou projektu, tak i finančně v souvisejících záležitostech. Určitě jsem neměl žádný finanční, osobní ani jiný zájem na tom, jak celá věc dopadla,“ reagoval pro SZ Byznys Hajíček.

Otázky také vzbudil postup samotného Aliquise těsně před Smetkovou smrtí.

„V pátek 1. prosince 2023 nás telefonicky kontaktoval pan Victor Aliquis, který řekl, že bychom měli odpustit dluh společnosti Deinceps peritum, že by bylo vhodné se sejít, než se něco stane. Na otázku, co by se mělo stát, odpověděl, že to není na telefon a v pondělí by už mohlo být pozdě,“ sdělili zástupci Reforku.

„Tento telefonát je realita. Bylo to součástí naší taktiky s Tomášem Smetkou. Potřebovali jsme záležitost s Reforkem uzavřít a obraty „než se něco stane“ byly jen řečnické. A už vůbec to nebylo myšleno tak, že by se něco mělo stát Tomášovi. Navíc jsem v daném období vůbec nebyl v Praze. Mám stoprocentní alibi,“ reagoval Aliquis.

Policejní vyšetřování

Zpráva ze soukromého šetření vedeného Victorem Aliquisem poukazuje rovněž na údajné nedostatky v policejním vyšetřování případu. Policisté například nevyslechli Václava Hollera. Ten sice v době Smetkovy smrti v jeho bytě nebyl, ale přesto se první části osudného večera u Smetky účastnil. Aliquisova zpráva rovněž uvádí, že si vyšetřovatelé nevyžádali záznamy z kamery snímající místo tragického pádu nebo že si policie ve vlastní režii nevypracovala znalecký posudek pádu.

Policie však svůj postup a výsledky vyšetřování hájí.

„Ve věci byli vyslechnuti svědci, kteří byli v době události v bytě. Bylo provedeno i ohledání místa činu, v rámci kterého byla pořízena i fotodokumentace, a to včetně místa dopadu těla, což je samozřejmě součástí spisu. V rámci ohledání místa bylo zjištěno, že událost je mimo dosah kamerového systému, nejbližší kamera byla natočena opačným směrem a nebylo zjištěno, že by se na místě nacházela kamera, která by místo zabírala,“ sdělil mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Jan Daněk.

„Vypracování znaleckého posudku zadal zmocněnec rodiny zemřelého, ale tento posudek nebyl vyhotoven a ani předán policejnímu orgánu. S ohledem na všechny zjištěné skutečnosti shromážděné v trestním spise bylo pro policejní orgán zadání tohoto posudku nadbytečné,“ dodal zástupce pražského policejního ředitelství.