Majitel sklárny: Vláda nepomohla. Stmelilo nás, když jsme nevyplatili prémie

Nejstarší stále fungující sklářská huť v Evropě má za sebou jedno z nejtěžších období své existence. Na podzim loňského roku se dokonce její majitel rozhodl, že pece nechá kvůli obrovským nákladům na energie vyhasnout. Rozhodnutí sice nakonec změnil, ale za vysokou cenu.

Během podzimu rozpustil všechny rezervy, které měl na koupi nové sklářské pece. Další peníze musel majitel Sklárny Novosad a syn v Harrachově František Novosad investovat ze svých úspor. Asi stovka tamních zaměstnanců také dvakrát nedostala prémie.

Vládu nyní kritizuje za to, že podnikatelům loni nepomohla více. „Největší chyba byla, že nezastropovali ceny energií už v únoru 2022. Tehdy by to mělo smysl. Mám pocit, že vláda jede v jednosměrce. Já přemýšlím selským rozumem, podívejte se na stav rozpočtu. Stát prostě musí začít šetřit, protože i malé peníze dělají velké,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys.

Jak nakonec skončilo hospodaření sklárny?

I přes ten velice složitý loňský rok jsme v mírném zisku, přibližně 1,5 milionu. Nicméně realita je taková, že jsme rozpustili všechny rezervy, které jsme měli, a dokonce jsem do toho dal i nějaké osobní peníze, abychom podzim a zimu nějak přežili.

Za loňský rok jsme vydali na energiích přes 22,5 milionu korun. Při našem obratu, který se pohybuje okolo 80 milionů, to jsou obrovské peníze, vícenáklady, ze kterých jsme neměli korunu užitku. A nebojím se říct, že to jsou vyhozené peníze spekulantům s energiemi.

Nelitujete, že jste v říjnu změnil rozhodnutí a provoz nakonec nezastavil?

Byli jsme na spotu a v nějaký okamžik v září a v říjnu jsme platili i 300 eur za megawatthodinu. V porovnání s cenou v roce 2021, kdy jsme měli cenu 19 eur, jsou to neuvěřitelné sumy. Mrzí mě, že nám tehdy nikdo nepomohl a nás jako podnikatele v tom nechali.

Vy jste ale jednal s politiky. Jak s vedením Libereckého kraje, tak s Ministerstvem průmyslu a obchodu…

To je sice pravda, jednal jsem na hejtmanství, s Ministerstvem financí i Ministerstvem průmyslu a obchodu, všichni říkali: Nenecháme nikoho padnout. No a výsledek byl ten, že nám nikdo nepomohl ani korunou.

Podnikatelům mělo pomoci zastropování cen, řada z nich si ho chválí, situace je podle nich klidnější, předvídatelnější. Vy spokojený nejste?

Zastropování je absolutně o ničem, to je jenom zástěrka politiků, aby lidem zavřeli pusu. Na to člověk nemusí být odborník, řeknu vám dvě čísla: jestliže strop je za megawatthodinu plynu 100 eur a cena v roce 2019 byla pod 20 eury, tak to je jenom politické gesto, ale efekt nula. A pokud vláda chtěla skutečně pomoct, měla zastropovat už od února 2022, tehdy by to smysl mělo, teď už ne.

Máme dvě sklářské tavicí pece, které dožívají, na ty jsme si dávali peníze stranou. Ale samozřejmě žádné investice nebudou. Dvakrát jsme nevyplatili prémie, takže se i naši lidé na té situaci spolupodíleli. Ale musím říct, že nás to stmelilo.

Co podle vás měla vláda udělat jinak?

Mám pocit, že vláda jede v jednosměrce. Já přemýšlím selským rozumem, podívejte se na stav rozpočtu. Stát prostě musí začít šetřit, protože i malé peníze dělají velké. My jako podnikatelé se cítíme vydáni napospas a platíme daně a ten stát je jenom utrácí a vůbec se o nás nestará. Obecně jen velmi málo podporuje výrobu.

A zakázky?