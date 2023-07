Majitelé solárů hledají náhradu za neseriózní firmy. Servis poptávají jinde

Zákazníci neseriózních dodavatelů fotovoltaických elektráren se s problémy a požadavky na opravu začínají obracet na jiné firmy. Některým novým majitelům solárů totiž společnost zkrachovala a teď nemají za kým jít.

Pokud instalační firma fotovoltaiku dodá, ale následně ukončí činnost nebo spadne do insolvence, jejím zákazníkům hrozí, že nebudou mít kde uplatňovat své záruky a zůstanou bez pomoci.

V této situaci se už někteří ocitli, a tak se zkoušejí obracet na jiné firmy. „Měsíčně zaznamenáme zhruba 20 dotazů týkajících se problémových firem z oblasti instalací fotovoltaik,“ popisuje mluvčí Skupiny ČEZ Alice Horáková.

Stejné případy evidují i další zavedení dodavatelé fotovoltaiky. „Obracejí se na nás řádově jednotky zákazníků jiných firem, které dodávají domácí fotovoltaické systémy. Většina domácích FVE je relativně nová, vznikly v posledních letech a případné technické problémy se začnou objevovat až později,“ říká mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

Opravu hotové elektrárny sice může provést jiná firma, ale záruky za práci a materiál nepřevezme. Ale ani v případě, že zákazník zkrachovalé firmy potřebuje provést nějakou opravu, nemusí mu být náhradní společnost schopná pomoci. „Důvodem je primárně nemožnost sehnat náhradní díly standardně privátních značek technologií, které jiní poskytovatelé využívali,“ říká Horáková.

Zásahem jiného dodavatele, než který fotovoltaiku instaloval, by rovněž zákazník mohl přijít o záruční dobu na svou technologii – zde záleží na konkrétních podmínkách smlouvy. Alice Horáková, mluvčí Skupiny ČEZ

Problém však nabývá i právních rozměrů, kdy může být situace sporná zejména u podniků, které mají potíže, se zákazníky například nekomunikují, ale stále existují. „Zásahem jiného dodavatele, než který fotovoltaiku instaloval, by rovněž mohl zákazník přijít o záruční dobu na svou technologii – zde záleží na konkrétních podmínkách smlouvy,“ varuje Horáková.

Povinnosti instalační firmy vůči zákazníkovi v oblasti servisu a oprav upravuje reklamační a záruční řád, jenž je součástí dokumentace, kterou klient se společností podepsal. Dokud firma stále existuje, i když má potíže, je řád z pohledu právníků ještě platný. Otázkou akorát může být schopnost těchto firem záruky plnit.

„K úplnému zániku nároků ze záruk pak zřejmě dojde, pokud společnost elektrárnu nebo tepelné čerpadlo dokončí a poté v rámci insolvenčního řízení zanikne,“ říká právník Jan Eisenreich z Asociace pro transparentnost investičního trhu. Ta zastupuje okolo 400 poškozených klientů jedné ze solárních firem, která se nachází v úpadku.

O nárocích zákazníků na případný servis elektrárny rozhodne až výsledek insolvenčního řízení těchto společností.

„V případě řešení úpadku konkurzem by po poměrném uspokojení pohledávek věřitelů došlo k zániku společnosti a zcela logicky by již neměl kdo záruku poskytovat. Za daného stavu by si tedy každý zákazník i v záruční době musel případnou vadu věci vyřídit sám,“ upozorňuje advokát René Aujeský z Advokátní kanceláře Aujeský, která poškozené zákazníky jedné z firem rovněž zastupuje.

Mohlo by však dojít k druhému způsobu řešení insolvence formou reorganizace společnosti, kdy by za pokračování podniku docházelo k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů. „Firma by nezanikla a nadále by měla povinnost poskytovat záruku v ujednaných lhůtách,“ vysvětluje Aujeský.

Fotovoltaika je technologie, která by lidem měla na střeše vydržet desítky let. Proto by zájemci měli být při výběru dodavatele, od nějž si nechají elektrárnu postavit, opatrní a sahat spíš po zkušenějších firmách.

„Někteří se už spálili, a ačkoliv zaplatili vysoké zálohy, na dodání na své fotovoltaiky stále marně čekají. Samotnou instalací to ale nekončí. Záruky u fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla jsou mnohem delší než u běžného zboží, a pokud dodavatel zkrachuje, nebude je mít kdo plnit,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Může se totiž stát, že se na zařízení časem objeví závada. „V takovém případě je dobré mít jistotu, že dodavatel zvedne zákazníkovi telefon i po několika letech od zprovoznění fotovoltaiky a problém se mnou vyřeší,“ říká Kadlec.

Seriózní dodavatelé solárních systémů klientům v rámci záruky zajistí i servis elektrárny, takže pokud se něco pokazí, přijedou to opravit.