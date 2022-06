Mapa úspěšných českých firem se změní. Nahoru vystřelí nová esa

„Vyrobit perfektní výrobek nestačí – je nutné předvídat, plánovat a dělat si domácí úkoly,“ říká nový šéf poradenské společnosti Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda. A v současné době to podle něj platí absolutně. Základem pro to, aby firma přežila energetickou a surovinovou krizi, je podle něj plánovat, mít scénáře a hlavně umět reagovat. „Spoléhat na intuici může svést firmy i jednotlivce na scestí,“ říká Svoboda s tím, že už nepůjde říct, že má zafixovaný pětiletý plán a s ním nic nehne.

Současná doba tak podle něj doslova přemaluje mapu úspěšných českých firem. Lídři mohou mnoho ztratit a naopak málo známé firmy vystřelit k velkým úspěchům. „Firmy, které se dostaly do toho, že už technologicky i inovativně vyřešily svou budoucnost, a dnes se chovají tak, aby byly schopny udržitelného rozvoje, teď budou mít mnohem víc šancí se zviditelnit. Spousta firem dosud pracovala intenzivně na této části a podceňovala svoji image. Bez toho to nejde. Předpokládám, že se teď zviditelní nová řada středních firem, které mají potenciál zasáhnout do světového technologického dění,“ dodává.