Microsoft má problém, vypadl mu celý cloud. Firmám to způsobuje potíže

Americká společnost Microsoft řeší velký problém. Zhruba v sedm hodin ráno zaznamenávají firmy po celém světe výpadky jejích služeb – a to i v Česku.

„Od rána řeším problémy v několika firmách. Data, která mají nasdílená pouze na cloudech, nemohou řádně využívat. Není to úplný kolaps, ale je to podobné, jako když auto jede na jedničku a stále se zadrhává,“ popisuje IT specialista David E. problémy, které od rána řeší.