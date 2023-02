Mrazy tvrdě prověřují elektrickou síť v Texasu

Zatímco historicky se tyto typy extrémních mrazů vyskytovaly jednou za deset let, podle vědců by změna klimatu mohla v budoucnu ohrozit Texas častějším výskytem. Kromě četných ztrát na životech, kterým by se ale dalo zabránit, by měly výkyvy počasí ekonomické dopady, k nimž dochází v důsledku výpadků proudu v Texasu.