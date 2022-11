Musk zvažuje, že zpoplatní „modrou fajfku“

Podle interních dokumentů společnosti Twitter, o kterých informoval server CNN s odkazem na web The Verge, zvažuje firma zpoplatnění této služby sumou až 19,99 dolaru měsíčně, tedy necelých 500 Kč. A pokud by současní uživatelé tohoto „razítka důvěry“ do 90 dnů nezaplatili, o důležitý příznak by přišli.