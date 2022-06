Německé automobilky setřásly strach z covidu i Rusů

Nálada v německém automobilovém průmyslu se v květnu výrazně zlepšila. Výrobci aut nadále těží z vysokých prodejních cen a nečekají už žádné další výraznější potíže v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které zveřejnil mnichovský institut Ifo.

Index očekávání v německém automobilovém průmyslu vzrostl na plus 38 bodů z dubnových minus 20,5 bodu. Zvýšil se rovněž index hodnotící současné podmínky, a to na 17,5 z 11,9 bodu.

Na německých výrobcích aut je závislá i řada českých podniků a do Německa jako takového míří zhruba třetina českého exportu. České výrobky pak už pod značkou Made in Germany míří do celého světa.