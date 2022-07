Nic nevyhodí, zmenšili krabice a všechnu energii si vyrobí sami

A solárů na skladu letos ještě přibude, aby mohli energii ve větším odprodávat do sítě. Jejich ekonomická návratnost se totiž s vysokou cenou energie radikálně zkrátila. Když soláry v Ostravě tehdy za 18 milionů instalovali, měla se investice vrátit za osm let. „Vzhledem k dnešním cenám energie se to může zkrátit na čtyři roky,“ počítá Veselý.