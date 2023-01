Obědy zdražily o pětinu. Vesnické hospody čeká cenová válka o přežití

Obědy v Česku loni radikálně podražily, v mnohých krajích dokonce víc než o inflaci, která podle posledních dat ČSÚ v listopadu dosáhla meziročně 14,4 procenta. Zatímco na konci roku 2020 jejich ceny meziročně stouply o tři procenta a o rok později o 12 procent, tak loni to bylo o více než 19 procent. Vyplývá to z plateb stravenkovými kartami od společnosti Sodexo Benefity, která je největším poskytovatelem benefitů v Česku.

„Jde o bezprecedentní růst, který za uplynulých dvacet let nepamatujeme. Příčinou jsou samozřejmě rostoucí ceny surovin, nájmů, energií, ale i růst mezd doprovázený nedostatkem pracovních sil v gastro oboru. Obědy za loňský rok v podstatě zdražily o inflaci, byť ještě v létě to vypadalo, že se inflace do jejich cen celá nepromítne,“ říká Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.