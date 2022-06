Odleť, nebo prodej. Část klientů ČSA řeší, co dělat s nevyužitou letenkou

Letní turistická sezona se blíží, cestovní kanceláře hlásí rekordní prodeje a zdá se, že po dvou letech negativních dopadů pandemie se byznys cestovního ruchu začíná vracet do původního tempa.

Pro České aerolinie to neplatí, od loňského března jsou kvůli dopadům pandemie v úpadku a řeší svou reorganizaci. A jejich klienti zase bojují o to, aby dostali za „neprolétané“ letenky a covidové vouchery peníze nazpět. Proto se na sociálních sítích a inzertních portálech začaly objevovat nabídky na jejich prodej.

„S dcerou jsme chtěli letět v květnu 2020 do Říma, ale kvůli pandemii jsme dostali voucher, a protože je ČSA v insolvenci, odmítají nám vrátit hotovost,“ píše autor jedné z nich.

Často nabídka na odkup voucheru ČSA zahrnuje také výraznou slevu. „Prodám voucher ČSA platný do 29. 10. 2022. Původní cena 3 142 Kč, nyní 2 200 Kč,“ píše se v dalším z inzerátů.

Klienti, kteří pořídili a nevyužili letenku pořízenou před datem 10. března loňského roku, kdy se společnost dostala do úpadku, měli buď šanci přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení (do 10. května 2021, pozn. red.) a doufat, že se jim alespoň část nákladů na pořízení letenky vrátí.