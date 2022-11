Oprava, nebo nový výrobek? Šéf Opravárny používá pravidlo dvou tisíc

Na opravu jednoho spotřebiče nejsou žádné tabulky, ale průměrný čas je úctyhodný. Proškolený technik denně vrátí život asi dvaceti porouchaným spotřebičům. Do konce roku by se v servisním centru mělo opravit asi 2 500 přístrojů měsíčně.

Pokud se to vydaří, servis se dostane na polovinu své kapacity. „Dopadá na nás mírné zpoždění v našem plánu, protože trh je trošku zmrazený. Málo se nakupuje, to znamená: málo se reklamuje,“ říká spolumajitel Opravárny Jan Charvát.

„Velké značky jako Bosch tohle nedovolují, ale u privátních značek to není tak přísné. Kanibalizace náhradních dílů je tady docela důležitá kvůli opravitelnosti. Kdyby díly nebyly, museli bychom použít nové, a to je škoda kvůli životnímu prostředí i ekonomice servisu,“ popsal Charvát. Podle něj však nejde o roky staré díly, ale o zánovní, většinou pár měsíců staré díly.

Nové požadavky EU na ekodesign spotřebičů, platné od března 2021, požadují, aby byly výrobky snadno opravitelné a náhradní díly byly dostupné sedm až 10 let. To firmy nutí mít vždy ve skladech dostatečné zásoby náhradních dílů. Kvalita spotřebičů ale podle Charváta nyní výrobce víc zajímá i z jiných důvodů. Reklamace je totiž logicky stojí peníze, které začínají firmám chybět.

Ne vždy se ale rozbité věci vyplatí opravovat. „Oprava se vyplatí asi od hodnoty spotřebiče dva tisíce korun a víc. Bezejmenné značky za tři stovky jsou odsouzené k zániku,“ naráží Charvát nejen na to, že do levných spotřebičů se často nejde vůbec dostat, ale také na cenu za práci opravářů, která je pro zákazníky 650 korun za hodinu.

V příštím roce plánuje opravárenský startup expandovat do Německa a Rakouska, kde už má založenou právní entitu. V další fázi se chce vydat na východ, do Maďarska a Rumunska. V tomto případě by se spotřebiče servisovaly na Slovensku. Už nyní nicméně do servisu u Českého Brodu proudí zakázky ze zahraničí.