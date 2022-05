Pád akcií o 90 procent. Nadějný výrobce fitness strojů po pandemii živoří

Americká firma Peloton Interactive je jednou z těch, co opravdu vyšší tempo zařadily až během covidu. Vyrábí totiž trenažéry cvičení připojené k internetu. A tak si jejich majitelé mohou současně také předplácet i online tréninky živě přenášené do vlastní domácí tělocvičny či obýváku. Právě tam, kde byla za pandemie zavřená velká část světa.

Poptávka po rotopedech a běžeckých pásech zažila raketový nárůst. A ten provázel i tržby výrobce sportovního vybavení z New Yorku. Za rok 2020 vyskočily bezmála o 100 procent na 1,8 miliardy dolarů a loni přidaly dalších více než 120 procent na čtyři miliardy dolarů.

Ještě loni v květnu Peloton oznámil investici za 400 milionů dolarů . A to do nové továrny v Ohiu, aby firma vůbec stíhala poptávané zboží vyrábět. Vytvořit měla přes 2000 nových pracovních míst.

Předtím už dal výrobce rovněž 100 milionů do rozšíření dopravy zásilek. Jak o další kontejnerové lodě už tehdy nabírající zpoždění, tak i o letadla. A ještě předtím, už v prosinci 2020, koupil za 420 milionů dolarů konkurenčního výrobce fitness vybavení Precor spolu s jeho továrními kapacitami.

V lednu 2021 byla důvěra investorů a tržní hodnota společnosti vůbec nejvyšší. Na vrcholu pandemie firmu trh nacenil na 46,7 miliardy dolarů, tedy asi 1,1 bilionu korun. Do minulé středy se ale propadla o více než 90 procent na pouhé čtyři miliardy dolarů.

Peloton v pátek ukázal svůj nový produkt, a to veslovací trenažér. Jeho akcie v reakci vyskočily o 10 procent. I přestože se o jeho zařazení do portfolia amerického výrobce spekuluje už dva roky. Po běžícím pásu je to od roku 2018 prvním oživením jeho repertoáru. Otázkou zůstává, jestli bude stačit a lidé budou mít zájem. Zatím firma nezveřejnila cenu ani technický popis. Konkurenční značky už ale na trhu prodávají stroje za cenu okolo 2200 až 2300 dolarů. Tedy v přepočtu kolem 52 tisíc korun.