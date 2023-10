Peníze lidí ze „sultánovy“ firmy odcházely do spřátelených společností

V insolvenčním řízení s investiční firmou Diversity Capital ze skupiny IC Group postupně vyplývají najevo fakta o tom, co se dělo s penězi drobných investorů, které od nich Diversity Capital získávala.

IC Group v Česku působila s příběhem o tom, jak zhodnocuje peníze malajsijské královské rodiny, která tu za asistence skupiny IC Group hodlá investovat. Například do zámku v Protivíně, který je jejím nejznámějším úlovkem.

Insolvenční správce na základě informací z firemních účtů ale spočítal, že 911 milionů korun z Diversity Capital odešlo do personálně propojených firem. Co se s nimi dělo dál, není jasné.

Lidé vkládali peníze do Diversity Capital s vidinou vysokého zhodnocení. Firma přitom patřila mezi alternativní investiční společnosti podnikající bez regulace Českou národní bankou. Společnost slibovala pevný roční úrok ve výši 12 procent. To měla být polovina celkového výnosu ve výši 24 procent. Z jaké investiční strategie by takto vysoký výnos pocházel, ale není zřejmé. Kauzu nyní prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, uvedla nedávno Česká televize.