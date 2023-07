Skupina lákající na investice se sultánem po sobě zametá stopy

Klíčoví představitelé IC Group po sobě v současnosti zametají stopy. Týká se to hlavně zakladatele skupiny, rusko-tádžického podnikatele Hasana Kuchakova, a jeho syna Jana Dvořáčka. Ten IC Group reálně řídil. Jak již redakce SZ Byznys upozornila, Dvořáček používá též druhé jméno John Kuchakov .

Přesto je možné dohledat firmu, jejímiž statutáry jsou právě Hasan Kuchakov a Jan Dvořáček, vystupující v tomto případě právě jako John Kuchakov. Týká se to britské společnosti The House of Kuchakov. V červnu však Hasan Kuchakov a Jan Dvořáček (John Kuchakov) rozhodli, že firmu zruší, vyplývá z britského obchodního rejstříku.