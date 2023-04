Tajní šéfové „sultánovy“ skupiny z Česka používají mezinárodní krytí

„Má za sebou mnoho let mezinárodních, diplomatických a obchodních úspěchů s prestižními partnery v zemích, jako je Rusko, Bělorusko, Uzbekistán, Ukrajina, Kyrgyzstán, Hongkong, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Kuvajt a Írán,“ představovala dříve Kuchakova samotná IC Group. Je to zároveň nejucelenější informace, která je o zakladateli skupiny dohledatelná.

Jisté je, že Khasan i John k sobě mají blízko. Letos v lednu spolu ve Velké Británii založili firmu, kterou nazvali The House of Kuchakov. Oba při založení uvedli jako svou adresu výslovně IC Group a její sídlo v Praze na Václavském náměstí 19, vyplývá ze zveřejněného dokumentu. Později začali oba jako svou adresu uvádět malý hotel v Římě.

Do skupiny patří v Česku rovněž investiční firma Diversity Capital. Peníze do ní s vidinou vysokého zhodnocení vložilo kolem 3000 lidí. Nyní má však podnik problémy své závazky vůči investorům splácet. Slibuje, že to dá od května do pořádku. Část věřitelů ale již hledá pomoc u advokátních kanceláří.