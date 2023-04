„Sultánova“ firma s prázdnou kasou slibuje, že začne splácet dluhy

Skupina IC Group vystupující s příběhem o investicích malajského krále zkoušela v Česku převzít firmu s licencí od České národní banky. To sice neklaplo, úspěšnější ale byla na Slovensku. Skupina tam totiž získala z portfolia skupiny Arca Capital firmu Goldside s licencí Národní banky Slovenska. Goldside si následně změnila jméno na RIB Slovakia.

Zároveň Diversity Capital v rámci řešení ožehavé situace nabízí investorům přesun na Slovensko do fondu spravovaného společností RIB Slovakia.

Do problémů se firma podle vlastního sdělení investorům dostala kvůli přísnému postupu českých úřadů při prověřování jejího kapitálu.

„Již více než dva roky pracujeme na tom, abychom klienty převedli pod regulované struktury. V tuto chvíli jsme ve finální fázi tohoto procesu. Předpokládáme, že celý proces bude dokončen do srpna 2023, kdy dojde přes naši brokerskou společnost Investin k převzetí celé klientské báze,“ sdělila firma redakci bez dalších podrobností v odpovědi, která nebyla nikým podepsána.

Zatím není zřejmé, co bude přesun na Slovensko znamenat pro klienty, kteří na návrh kývnou. Například z hlediska splatnosti jejich závazků a vůbec celkových obchodních podmínek. U klientů, kteří se rozhodnou spolupráci ukončit, zase není jasné, kdy se k penězům ze svých pohledávek dostanou. Společnost jen slibuje, že se tak stane „v jasně definovaných lhůtách“.

„Motivaci společnosti Diversity Capital k přesunu klientů na Slovensko můžeme zatím jen odhadovat. Může za tím být snaha o získaní likvidity pro vyplacení klientů, kteří stále hlasitěji chtějí zpět své peníze. Stejně tak to ale může být jen snaha o útěk z jurisdikce českých soudů. V případě neuváženého jednání mohou poškození klienti snadno zhoršit své postavení. Mohou se dostat do obtížné situace přeshraničního vymáhání pohledávek,“ komentoval situaci advokát Michal Žižlavský. Právě jeho kancelář dává dohromady věřitele Diversity Capital.

Podle posledních dostupných údajů z roku 2021 měla firma ve správě celkem 612 milionů korun. Není ale jasné, na co firma peníze získané od klientů použila. Podle zdroje SZ Byznys obeznámeného s děním ve skupině je používala Diversity Capital i na úhradu běžných provozních nákladů, například odměn svých pracovníků. Firma se k této informaci nevyjádřila.

Do čeho konkrétně investovala, není jasné. Stejně tak ani není zřejmé, jak se společnosti celkově daří. Své účetní závěrky totiž v rozporu se zákonem dlouhodobě nezveřejňuje. Naposledy zveřejnila výsledky v roce 2019.

„Nevíme, jaký majetek společnost pořídila za peníze klientů. Stejně tak nevíme, jaká entita je právě teď vlastníkem a držitelem tohoto majetku. To se teprve prověřuje. V každém případě vidíme riziko, že slovenská entita převezme závazky vůči poškozeným klientům, a přitom nebude mít prostředky na to, aby je vyplatila. Obáváme se také toho, že by mohlo docházet k vyvádění majetku ze společnosti,“ uvedl advokát části věřitelů Žižlavský.