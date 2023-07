Padlá solární Malina dál hazarduje s penězi, obává se soud a zakročil

Zkrachovalý dodavatel domácích solárních elektráren Energetický holding Malina smí nakládat s majetkem jen s předchozím souhlasem insolvenčního správce. Vyplývá to z předběžného opatření vydaného Městským soudem v Praze na popud správce Maliny. Důvodem jsou pochybnosti o tom, jakým způsobem Malina zachází s penězi. Malina se proti rozhodnutí odvolala.

Malina podle soudu dosavadním přístupem k insolvenčnímu řízení založila důvodnou obavu, že nebude respektovat omezení daná insolvenčním zákonem. A to tím, že dostatečně nespolupracuje s insolvenčním správcem a bude uvádět nepravdivé, neúplné či zavádějící informace o svém majetku.

„V současné chvíli panuje značná nejistota, co můžeme bez předchozího písemného souhlasu insolvenčního správce dělat. Podle krajního výkladu nemůžeme nyní bez souhlasu správce dělat prakticky nic, ani nakoupit papír do tiskárny či benzín do aut,“ dodal současný šéf Maliny.