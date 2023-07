Zadlužené firmě hrozí prověrka. Prodala cennou část s licencí od ČNB

Finanční společnost Fair Credit Czech pravděpodobně čeká prověření okolností, za kterých minulý rok změnila majitele. Firma s licencí České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů totiž byla nejcennější součástí bývalé skupiny Fair Credit čelící z velké části platební neschopnosti.

Zatímco Fair Credit Czech loni v době vrcholící krize holdingu nečekaně změnil majitele, ostatním firmám z někdejší skupiny zůstaly jen dluhy vůči velkému množství drobných investorů. Ti společnostem z bývalé skupiny Fair Credit svěřovali peníze za účelem dalšího zhodnocení.

Mateřskou firmou Fair Credit Czech byla původně společnost Concord Financial Holding. Ta zastřešovala také další firmy v někdejším holdingu Fair Credit. Jenže zatímco Concord Financial Holding a její dceřiné firmy skončily se zmíněnými dluhy v insolvenci, změnila Fair Credit Czech vlastníka. Redakce SZ Byznys na to upozornila již loni na podzim.

Pro věřitele firem sdružených původně okolo Fair Creditu to znamená, že se z jejich dosahu vzdálil jediný cenný majetek bývalého holdingu. Celkové dluhy firem navázaných původně na Fair Credit převyšují jednu miliardu korun. Lidé skupině svěřili prostřednictvím finančních poradců peníze například v podobě dluhopisů nebo půjček.

„Společnost Fair Credit Czech již není v majetkové struktuře naší dlužnice (Concord Financial Holding – pozn. red.). Unikla v říjnu roku 2022, a jak uvádím ve své zprávě, tento transfer by měl být předmětem intenzivního forenzního šetření,“ uvedl insolvenční správce Concord Financial Holding Ladislav Tetera při jednání u Městského soudu v Praze.

Nespolupracující dlužník

Zpochybnit převod firmy pod křídla jiného vlastníka bude moci samotný insolvenční správce. Na podání žaloby bude mít rok od prohlášení úpadku. To však v případě Concord Financial Holding ještě nenastalo. Mimo jiné kvůli tomu, že společnost neposkytuje insolvenčnímu správci žádnou součinnost. Zástupce firmy se nedostavil ani k soudnímu jednání.

„Stojíme proti bariéře mlčenlivosti,“ poznamenal Tetera v jednom ze zveřejněných zápisů z jednání před soudem.

Většinovým majitelem bývalé skupiny Fair Credit zastřešené společností Concord Financial Holding byl byznysmen Martin Nejedlý. Loni však na dění ve skupině získal vliv také podnikatel Jiří Záruba a jeho spolupracovník Jan Fišer.

Záruba se stal členem orgánů firem v bývalé skupině. Byl to právě on, kdo v říjnu 2022 podepsal vyvedení nejcennější části Fair Credit Czech mimo holding. Novým majitelem se stala brněnská společnost Ekonprofi podnikatele Michala Štronera.

Kolik Ekonprofi za Fair Credit Czech zaplatila a kdo peníze inkasoval, není známo. Jisté je jen to, že na účtech firmy Concord Financial Holding, která do loňského října Fair Credit Czech ovládala, zůstalo v součtu 29 tisíc korun.