Místo sultána zůstaly v Protivíně pachuť a chátrající budovy

„Podzámčí nabídne příležitosti pro mladé podnikatele a mělo by být soběstačné, bude otevřeno po celý rok, mohlo by pro Protivín znamenat něco jako „Zlatá ulička“ pro Prahu,“ obhajoval starosta Hlaváč v roce 2021 prodej podzámčí do rukou IC Group v době, kdy s její firmou město ještě ani nemělo uzavřenou smlouvu.