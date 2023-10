Polské tarify stojí i dvakrát méně, vyplatí se pořídit si tamní číslo?

Čtyři různé balíčky nabízí také operátor Plus, který ke všem tarifům nabízí také roční předplatné streamovací služby Disney+. Nejlevnější a zároveň nejméně výhodný tarif, co se poměru ceny a výkonu týče, nabízí 6 GB dat a neomezené volaní a posílání SMS za 39 zlotých (208 Kč). Za 59 zlotých (315 Kč) společnost poskytuje balíček s 50 GB a volání s SMS bez limitu, 99 zlotých (528 Kč) pak spotřebiteli koupí 250 gigabytů.

Česko je, co se cen tarifů týče, jednou z nejdražších zemí Evropské unie. V roce 2021 mělo podle analýzy Evropské komise nejméně výhodné tarify z celé EU, nejvýhodnější měli naopak v Rumunsku. Podle některých odborníků je to proto, že český trh ovládají jen tři hlavní operátoři, O2, Vodafone a T-Mobile, konkurence tak není velká a velcí hráči nemají důvod, proč se tak snažit.

Například jeden ze základních balíčků operátora Vodafone, který nabízí 6 GB dat, neomezené volání a neomezené SMS, stojí 657 Kč. Stejná služba u polského operátora Plus vyjde na 208 Kč. Výhodněji vychází pořídit si balíček s více daty, kde základní tarif s neomezeným voláním, SMS i neomezenými daty u Vodafone vychází na 697 Kč (u polského T-Mobile to je 374 Kč). Nejdražší balíček, v rámci kterého má uživatel připojení 5G i tisíc minut volání na zahraniční čísla v EU, stojí 1307 Kč.

Polské tarify skýtají mnoho výhod, například u operátora Orange je to možnost okamžitého vypovězení smlouvy bez dodatečných poplatků nebo prvních čtrnáct dní zdarma, po jejichž uplynutí lze smlouvu zrušit.

Používat polský tarif v Česku se však ve většině případů nevyplatí – i když diskuse na sociálních sítích mohou tvrdit opak. Polské číslo se v Česku počítá jako roaming a to platí i pro volání, takže pokud někdo na takové číslo zavolá, formálně volá do zahraničí. A to z „domácké země“ telefonního čísla spadá pod poplatek, v Česku konkrétně na zhruba 5,5 koruny za minutu.