Recept, jak najít Ukrajincům práci. Sezvat je na jedno místo

Do Česka přišlo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes 200 tisíc dospělých, kteří teď hledají práci. Lidé s odborným zaměřením mohou však uplatnění hledat hůř, protože zorientovat se na menším trhu práce v cizí zemi může být složité.

„Hodně se mluví o tom, že nebudeme schopni využít talent, který sem přišel. My vnímáme, že ti lidé jsou hodně rozptýlení a neznají se mezi sebou. Rozhodli jsme se proto zkusit je propojit mezi sebou a zároveň s místními odborníky, kteří se v oboru pohybují,“ vysvětluje princip akce její organizátor a spoluzakladatel co-workingového centra Opero Pavel Přikryl.

„Z různých průzkumů nám vyplynulo, že nejjednodušší je dostat ty lidi na jedno místo a nechat tomu volný průběh. Cílem není ani tak, aby si tam lidé určitě našli práci, spíše se potkají, výsledkem může být nějaká spolupráce, nový byznys nebo i to zaměstnání,“ vysvětluje Přikryl. Kromě pracovních příležitostí nabízí setkání také šanci poznat nové lidi a navázat nové vztahy.

Zatím jsou naplánovaná tři setkání. První bude určené pro odborníky v oboru marketingu, následovat bude setkání pro programátory, developery a odborníky z IT a sérii meet-upů zakončí setkání učitelů. Na všech budou k dispozici čeští odborníci z daného odvětví.

Další akce bude podle jeho slov pořádaná ve spolupráci s neziskovou IT organizací Czechitas, společností Seznam a další soukromou firmou. Poslední setkání pro osoby v oboru vzdělávání předpokládá přítomnost lidí z Ministerstva školství, nestátních neziskovek, ředitelů škol nebo lidí z radnice.

„Na úvod proběhne představení oboru z české strany a zároveň z té ukrajinské. Pak už je to v podstatě jen networking, který budeme nějak zprostředkovávat, cílem je, aby se lidé poznali, vyměnili si vizitky, kdo bude chtít, tomu pošleme kontakty a ve výsledku by je to mělo někam posunout,“ popisuje organizátor.