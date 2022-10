S českými hotely se může stát to, co v USA v 80. letech, říká hoteliér

Šance pro reformu hotelového trhu - tak vidí současnou energetickou krizi a ekonomické problémy řady podnikatelů v cestovním ruchu tuzemská hotelová síť Orea. Podle jejího generální ředitele Gorjana Lazarova může v Česku nastat to, co před čtyřiceti lety v USA.

„Český hotelový trh je teď velmi fragmentovaný. Myslím si, že krize může být příležitost pro spoustu nezávislých hoteliérů, kteří dneska mají problém. Aby se v Česku stalo to, co se stalo například v Americe v 80. letech, kdy začaly vznikat Mariotty, Hiltony, a abychom vytvořili takovou hotelovou platformu,“ říká šéf Orea v Agendě SZ Byznys.

Pod jeho vedením došlo k rozsáhlým inovacím a rekonstrukcím všech hotelů, investice směřovaly také do personální sféry a zavádění technologických novinek (využití robotů, samoobslužný typ hotelu).

Vystudoval University of Pittsburgh, Katz Business School.

To, co je teď zajímá, jsou zejména provozní příležitosti, nikoli investice do dalších nemovitostí.