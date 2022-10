Se sháněním nového dodavatele firmám pomáháme, většinou úspěšně, zní z ERÚ

„Firma NWT ve svých dopisech uvádí, že k ukončení dodávek dochází z důvodu ztráty subjektu zúčtování, nikoliv z titulu nezajištění dodávek. Žádný zátěžový test by tento problém dopředu neodhalil,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort v rozhovoru pro SZ Byznys. Kontrolovat obchodní strategie dodavatelů úřad nemůže.

Firmám, které přišly o smlouvy na plyn, se úřad snaží neformálně pomoci, pokud jej požádají, a to v hledání nového dodavatele energií. Některým firmám se to tak podařilo až na několikátý pokus. „Zároveň je nutné zdůraznit, že ani tímto neformálním postupem nemůže ERÚ zajistit cenu nižší, než je aktuální tržní cena energie, která je oproti původním kontraktům často násobně vyšší,“ zdůrazňuje Michal Kebort.

Další možnosti nabízí poslední novela energetického zákona, kdy při vyhlášení „mimořádného stavu nouze v energetice“ budou za určitých okolností dodavatelé, kteří jsou zároveň dodavateli poslední instance na daném území, povinni přijmout odběratele bez smlouvy, který o to požádá.

Obecně v oblasti teplárenství byl ERÚ velmi aktivní při jednáních ohledně pomoci státu teplárnám v tom smyslu, aby ceny tepla z centrálních soustav zásobování teplem nedosahovaly růstu, který by jinak odpovídal aktuálnímu nárůstu cen paliv.

Můžete dotčeným firmám nějak pomoci? Může ERÚ nějak do těchto smluvních vztahů vstoupit?

ERÚ nesmí vstupovat do soukromoprávních záležitostí v tom smyslu, že by např. zamezil legální výpovědi smlouvy či legálnímu ukončení dodávek, tedy jde-li o postup v souladu se smlouvou a zákonem.

Možné je také využít sporu (mimosoudního řešení sporu), nicméně v tomto případě nejde o spotřebitele, ale o podnikatele – pokud by měl ERÚ řešit případ formou sporného řízení mezi podnikateli, předpokládá to oboustranný souhlas se zahájením sporu na ERÚ. Jestliže by návrh na spor podával spotřebitel, zákon podobná omezení neklade a není potřeba souhlasu protistrany.