Síkelův plynový plán: státní obchodník a termostat o tři stupně níž

Opatření k posílení energetické bezpečnosti před příští zimou a překonání aktuální mimořádné situace na trhu s plynem, kdy Rusko používá plyn jako politický nástroj a evropským státům hrozí zastavením dodávek. To jsou hlavní témata, kterými se v pondělí zabývalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

„Je to něco jako airbag. Něco, do čeho investujete a doufáte, že nebudete potřebovat,“ uvedl ministr během tiskové konference.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s požadavkem na zaplnění zásobníků chystá také legislativní změny. Pokud podle připravovaného návrhu obchodníci požadované množství plynu nezajistí, přijdou o pronajaté kapacity zásobníků. Změnu chce Síkela předložit do konce května.

MPO mimo jiné usiluje o vytvoření státního obchodníka s energiemi. Má sloužit především pro nákup plynu, do budoucna možná i dalších energií. Státní obchodník s energiemi by tak mohl mít možnost jednat o plynu přímo s evropskými dodavateli plynu, ČR by tak díky tomu mohla plyn nakupovat za nižší ceny. Státní obchodník má nakupovat plyn pro potřebu státu.