Slovenské řetězce zavedou strop na základní potraviny, Česko to nechystá

Osm největších maloobchodních řetězců na Slovensku od pondělí na tři měsíce stanoví cenový strop na vybrané potraviny. Opatření se dotkne téměř 400 různých položek. Novinářům to řekl ministr zemědělství Samuel Vlčan a zástupci maloobchodu. Právě zdražování potravin přispělo na Slovensku ke zrychlení inflace na dlouhodobá maxima.

Potraviny s cenovým stropem, mezi které bude patřit hlavně zboží slovenského původu, maloobchod označí logem „Protiinflační garance“ a jejich ceny by měl zveřejnit na svých webových stránkách. „Já si této iniciativy vážím. Věřím, že tímto způsobem pomůžeme hlavně obyvatelstvu s nízkými příjmy,“ řekl Vlčan.

Česko podle aktuálních informací podobný krok neplánuje. „Jako ministerstvo vůbec neuvažujeme nad umělým zastropováním cen. Pokud by se české řetězce rozhodly k podobnému kroku, bylo by to z jejich vlastní iniciativy. Jako klíčový problém naopak vidíme spíše absenci zdravého konkurenčního prostředí mezi obchodními řetězci,“ říká Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.