Stanjura: Spotřební daň z nafty by mohla být snížena trvale

Vláda uvažuje o tom, že by snížení spotřební daně z nafty bylo trvalé. Aktuálně platné opatření končí 30. září. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Cílem má být podle slov ministra financí pomoc českým dopravcům. Naopak v případě benzinu by se spotřební daň vrátila na původní hodnotu.

Cena benzinu se jen tři týdny po zavedení regulace dostala na její nové maximum a přiblížila se 48 korunám za litr. Ve středu stál Natural 95 v průměru 47,96 koruny za litr, za uplynulý týden zdražil o 27 haléřů. Cena nafty stoupla o 1,06 koruny, čerpací stanice ji nyní nabízejí za 48 korun za litr. Její dosavadní rekordní cena z poloviny března, kdy se prodávala v průměru téměř za 49,60 Kč za litr, zatím odolává. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

V příštích týdnech by ale podle Borise Tomčiaka, analytika společnosti Finlord, mohla přijít cenová stagnace. Na vysoké úrovni však zůstanou ještě delší dobu. Celosvětová nabídka stále nestačí pokrývat poptávku a letos nelze očekávat významnější navýšení produkčních kapacit, uvedl.

Podle serveru Deník N si nizozemská státní společnost Gasunie koncem dubna od belgické loďařské skupiny Exmar pronajala plovoucí terminál na pět let, který zakotví v přístavu Eemshaven na severu země. Terminál má být schopný zpracovat čtyři miliardy metrů krychlových zemního plynu za rok a Nizozemci ho uvedou do provozu letos na podzim.

V květnu Nizozemci navíc podepsali další smlouvu, tentokrát s americkou společností New Fortress Energy. Také ta svůj plovoucí terminál Nizozemsku pronajala na pět let a její znovuzplyňovací loď by měla v Eemshavenu začít fungovat rovněž na podzim.