Strop se hroutí. Další dodavatelé snížili ceny

Opatření platí pro tyto zákazníky zpětně od 1. února 2023 až do konce roku 2023 a týká se téměř 320 tisíc zákazníků, kteří uzavřeli smlouvy s innogy na dobu neurčitou do konce roku 2022.

„V naší komunikaci jsme slíbili, že jakmile to bude možné, naše ceny rádi upravíme směrem dolů. Ta chvíle nyní nastala a mě těší, že vydání nových ceníků s cenami pod vládním stropem mohu oznámit. Jsou účinné od 7. února,“ uvádí marketingový ředitel a člen představenstva Centropol Energy Jiří Matoušek.

„Ceny se pro zákazníky nebudou měnit tak rychle. Je potřeba ale dbát na to, že dodavatelé nezlevňují všechny produkty. Například ve většině případech upravují pouze akviziční ceníky, ale ty proklamační ne. Z toho důvodu je potřeba si pohlídat smlouvu,“ říká Jan Béreš, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz.

Podle jeho slov by cena energií do léta mohla lehce klesnout, ale predikce jsou velice obtížné a s další topnou sezónou se může situace změnit. „Původně jsme nepředpokládali, že ještě letos zvládnou ceny spadnout pod vládní strop. Proto je taky náročné předvídat, co se stane za pár měsíců,“ říká Béreš.