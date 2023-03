Trumpova sociální síť si půjčila miliony dolarů od firmy s vazbou na Rusko

Nejvyšší manažeři společnosti Trump Media exprezidenta Donalda Trumpa se začali loni na jaře zajímat o osm milionů dolarů, které společnost přijala z netransparentních zdrojů. Údajně šlo o dvě nouzové půjčky. Jejich pátrání rozjeli auditoři, kteří se ptali na další podrobnosti. Uvedl to na základě dokumentů, e-mailů a svých zdrojů britský list Guardian .

„Zhruba v té době finanční ředitel Trump Media, Phillip Juhan, zvažoval vrácení půjčených peněz kvůli jejich netransparentnímu zdroji,“ řekl pro Guardian Will Wilkerson, bývalý spoluzakladatel Trump Media.

Nicméně podle Wilkersona peníze nakonec nevrátili. Hlavním důvodem bylo to, že osm milionů dolarů představovalo značnou část z celkových 12 milionů, které Trump Media měla v té době k dispozici na svých účtech. Ztráta těchto peněz by mohla společnost dostat do velmi nejisté finanční situace.