V Koreji se bouří mladí, nechce se jim pracovat 69 hodin týdně

Úřad prezidenta Jun Sok-Jola pověřil příslušné úřady, aby přehodnotily plány na revizi stávajícího limitu 52 hodin a lépe komunikovaly s veřejností, zejména s lidmi mladších generací, píše agentura Bloomberg . Podle původního plánu měla jít norma do parlamentu v červnu.

Tento krok by mohl být vnímán jako Junův ústup, protože to byl právě prezident, kdo podporoval propodnikatelskou politiku a jehož administrativa o zvýšení limitu usilovala. Chtěla totiž zaměstnavatelům umožnit větší flexibilitu. Návrh měl rovněž pomoci pracovníkům nashromáždit více odpracovaných hodin, které by mohli vybrat v době, která jim více vyhovuje.